Meteo Giuliacci, gelo, freddo e tempeste sull'Italia: i giorni da segnare

Le previsioni meteo di meteogiuliacci per il primo weekend del 2026 indicano un deciso peggioramento, con piogge diffuse, possibili nubifragi e nevicate su diverse regioni italiane tra sabato 3 e domenica 4 gennaio.Il cambiamento è dovuto all'arrivo di perturbazioni atlantiche che si scontrano con masse d'aria più fredda di origine artica, generando una fase dinamica e instabile all'inizio dell'anno. Lo scontro tra correnti di diversa provenienza potrebbe favorire fenomeni intensi e localmente estremi.

Dettagli del weekend

Sabato 3 gennaio: il maltempo interesserà principalmente il Nord, con precipitazioni su Liguria di Levante, Triveneto e Alpi (neve oltre gli 800-1000 metri). Progressivamente, le piogge si estenderanno alle regioni tirreniche del Centro, come Toscana e Lazio, con venti forti di Libeccio che potrebbero causare mareggiate sulle coste esposte.

Domenica 4 gennaio: prevista la fase più acuta, con la formazione di un ciclone sui mari italiani. Venti miti e umidi meridionali alimenteranno precipitazioni abbondanti, con rischio di nubifragi (accumuli oltre 100 mm in poche ore) su Liguria, Toscana, alto Lazio e Nord-Est. Sulle Alpi orientali la quota neve potrebbe abbassarsi fino a 400-600 metri. Il Centro, inclusa la Sardegna, vedrà temporali diffusi, mentre al Sud il coinvolgimento sarà minore ma con possibili rovesci.Questa ondata instabile, secondo i modelli meteorologici, potrebbe protrarsi fino all'Epifania, con ulteriori rischi di neve a quote basse al Nord e venti burrascosi.