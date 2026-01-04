Le Iene, la bomba che può ribaltare Garlasco: la testimonianza scottante

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, potrebbe essere vicino a una svolta decisiva. Un recente incidente probatorio ha confermato una compatibilità "forte o molto forte" tra il DNA maschile trovato sotto le unghie della vittima e la linea paterna di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e attuale unico indagato per omicidio in concorso.Parallelamente, l'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe ha realizzato un servizio esplosivo, finora non trasmesso per accordo con la Procura di Pavia, al fine di non interferire con le indagini in corso.

Il programma, pronto da tempo, dovrebbe andare in onda a metà gennaio 2026.In un'intervista recente al format online Bugalalla Crime di Francesca Bugamelli (pubblicata il 3 gennaio 2026), De Giuseppe ha anticipato alcuni contenuti: ha raccolto due testimonianze, una delle quali "circostanziatissima" e diretta. Si tratta di una persona che avrebbe visto qualcuno — che non avrebbe dovuto trovarsi lì — in un luogo preciso intorno alle 9.30-9.35 del mattino del delitto. La testimone, contattata tramite una familiare, non aveva inizialmente collegato l'orario all'omicidio perché all'epoca si parlava di un'ora più tarda (11-11.20). De Giuseppe non ha rivelato nomi, ma ha sottolineato che queste rivelazioni potrebbero "scardinare radicalmente" la ricostruzione ufficiale, suggerendo l'innocenza di Alberto Stasi (condannato in via definitiva) e possibili depistaggi.