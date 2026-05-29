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Cinzia Del Pino, la richiesta di condanna del pm: "Ergastolo"

venerdì 29 maggio 2026
Cinzia Del Pino, la richiesta di condanna del pm: "Ergastolo"

1' di lettura

Il Pubblico Ministero Sara Polino ha chiesto la condanna all’ergastolo per Cinzia Dal Pino, la 65enne imprenditrice balneare accusata dell’omicidio di Noureddine Mezgui, 52enne marocchino, avvenuto a Viareggio nel settembre 2024.Secondo l’accusa, la donna avrebbe investito più volte l’uomo con il suo SUV dopo che quest’ultimo le aveva strappato la borsa poco prima.

La dinamica particolarmente violenta dell’omicidio aveva suscitato forte clamore mediatico.Nel corso dell’udienza di questa mattina è stata chiusa l’istruttoria dibattimentale. Uno degli elementi chiave è la perizia psichiatrica disposta sul conto dell’imputata, che ha escluso qualsiasi vizio di mente o alterazione psichica. La relazione è stata redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, e i due esperti sono stati ascoltati in aula.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile hanno svolto le loro argomentazioni. Ora la Corte dovrà valutare tutte le prove raccolte e decidere sulla sentenza di uno dei casi più discussi degli ultimi mesi in Toscana.La richiesta di ergastolo del PM rappresenta la massima pena possibile per l’omicidio volontario aggravato contestato a Cinzia Dal Pino.

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cinzia del pino

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