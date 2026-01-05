Garlasco, ecco il video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: cosa si vede

Prima erano i video scabrosi del computer di Alberto Stasi, ora è il video rinvenuto nel computer portatile di Chiara Poggi con la presenza di Andrea Sempio. Il caso del delitto di Garlasco non smette mai di rivelare, poco a poco, nuovi elementi di discussione e di dibattimento su una verità molto lontana dall’essere svelata. In quest’ultimo filmato, registrato con un cellulare, vengono mostrati due compagni di classe di Andrea Sempio e di Marco Poggi che giocano in aula a scuola. Inizialmente si pensava fossero ore notturne, poi si è capito che invece erano le 11:45 del mattino, come documentato dal report sui metadati del file, oltre, ovviamente, alla luce che filtra dalla finestra.

Questo video risale al 13 Marzo 2007 ed ecco che compare un giovane Andrea Sempio con i capelli lunghi, che osserva i suoi compagni mentre giocano in un'aula della loro scuola. Il filmato proviene presumibilmente dal cellulare di Marco Poggi, il fratello della vittima, che successivamente trasferì il file sul pc di Chiara il 20 Luglio 2007, circa un mese prima dell'omicidio avvenuto il 13 Agosto. Se ne discute a Quarto Grado, programma di approfondimento dei casi di cronaca più eclatanti del nostro Paese, molti di questi irrisolti.

In onda su Rete 4 e condotto da Gianluigi Nuzzi, la trasmissione mostra il filmato agli spettatori e subito parte la discussione sul profilo personale di Andrea Sempio, giudicato dai più come un ragazzo riservato e poco esuberante. Ai tempi del processo ad Alberto Stasi, i consulenti informatici Alberto Porta e Daniele Occhetti avevano già analizzato il video, considerandolo però privo di collegamento diretto con l’omicidio della povera Chiara. Risultano poco chiare, invece, le dinamiche di repertamento di questo file, che venne visionato il 14 Agosto 2007 in caserma con il pc di Chiara già sequestrato. Era il giorno dopo l’omicidio, nel 2007 non era previsto l'obbligo di creare una copia forense dei contenuti del computer, ma proprio per questa lacuna, risultava fondamentale documentare con precisione ogni singola operazione eseguita. Il verbale del sequestro non indica chi ha personalmente visionato i file, con quali modalità, con quali strumenti, seguendo quale procedura. Un altro mistero che non aiuta a setacciare la verità.