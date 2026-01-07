Antonio Menegon, l'ingegnere anti-autovelox scomparso: "È salito su un furgone"

Un giallo colpisce le comunità di Tezze sul Brenta e Rosà: da giorni non si hanno notizie di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà. Ed è proprio qui, nel suo ufficio, che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, all'esterno dello stabile, il furgone e l'auto dell'ingegnere. "Vista l'anomalia della scomparsa e la preoccupazione dei suoi cari chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alle forze dell'ordine", è l'appello lanciato tramite Rete Veneta dalla sindaca di Rosà Elena Mezzalira.

Anche il primo cittadino di Tezze, Luigi Pellanda, si dice sconvolto. "È un'amara sorpresa, la comunità è scossa perché non si sa dove è andato a finire". "Se qualcuno lo ha sentito, o ha notizie certe e verificabili sul suo stato di salute e sul fatto che stia bene, chiediamo di farcelo sapere in modo riservato. Niente supposizioni, niente commenti inutili. Solo informazioni affidabili", è invece l'appello lanciato da Altvelox, con cui l'ingegnere veneto collabora da tempo. "Ci ha chiamato venerdì 2 gennaio alle 14.45 - scrive l'associazione su Fb - Lo avevamo richiamato pochi minuti dopo e poi ancora altre volte sino a ieri ma senza alcuna sua risposta".