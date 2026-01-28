Antonio Menegon, ritrovato l'ingegnere anti-autovelox: la sua surreale spiegazione

Una storia che ha un lieto fine quella di Antonio Menegon. L'ingegnere, noto per le sue battaglie contro i velox, era sparito il 3 gennaio dalla sua abitazione. Di lui non si è saputo nulla per 23 giorni. Tanti gli appelli arrivati per ritrovarlo e i sospetti su un suo possibile rapimento. E invece, colpo di scena: Menegon è stato ritrovato. Il 26 gennaio ha infatti telefonato lui stesso ai Carabinieri dicendo di stare bene e di trovarsi in un bar di Ancignano, frazione di Sandrigo, nella provincia di Vicenza.

La sua scomparsa sarebbe stata volontaria, sia secondo quanto dichiarato ai Carabinieri, sia stando alle parole riportate dal Corriere della Sera che lo ha raggiunto nella sua casa di Trezze sul Brenta. Eppure gli interrogativi rimangono tanti: "Ho scelto io di andarmene e non sono stato forzato da nessuno a farlo. Ci sono state una serie di coincidenze e inizialmente avevo solo pensato di isolarmi una decina di giorni rimanendo a casa". A innescare quella che sarebbe poi stata la sua fuga, un banale imprevisto. L'uomo era infatti rimasto chiuso fuori casa. A quel punto "ho cercato di capire se continuare ancora le mie battaglie perché quando si persegue una cosa per tanto tempo senza ottenere risultati e senza che le istituzioni diano le risposte che dovrebbero, bisogna anche fare delle scelte".