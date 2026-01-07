Famiglia nel bosco, Catherine fuori controllo? "Esplosioni d'ira, non si trattiene"

Secondo quanto emerge, i rapporti con gli operatori della struttura sono tesi. Piccole discussioni quotidiane si intrecciano a “ esplosioni di ira di mamma Catherine che non riuscirebbe a trattenersi di fronte ai diktat dei responsabili”, raccontano amici e vicini e, soprattutto, gli assistenti sociali .

Dal 20 novembre scorso , infatti, mamma Catherine, papà Nathan e i loro tre figli sono divisi fra la casa famiglia di Vasto , dove i bambini sono stati collocati su ordine del Tribunale dei Minori dell’Aquila, e il casolare di Palmoli che potrebbe tornare a essere il loro rifugio. Se solo riuscissero a sistemarlo.

La vicenda di Nathan Trevallion , Catherine Birmingham e dei loro figli, cioè la cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, continua a trasformarsi in un giallo dai contorni paradossali, mescolando liti quotidiane, ritardi burocratici e un casolare da ristrutturare che sembra diventare il vero deus ex machina del destino dei Trevallion.

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, prova a spiegare: “Una persona come lei… si ritrova all’improvviso in questa struttura, al chiuso, senza far nulla tutto il giorno… è chiaro che questa condizione può farti impazzire”. Ma il vero nodo resta la casa famiglia, o meglio la ristrutturazione del casolare in pietra dove la famiglia viveva. In teoria i lavori – una toilette interna e nuovi infissi – erano stati annunciati da Nathan come necessari e imminenti.

Eppure, finora, nel Comune non risulta alcuna pratica depositata: nessun permesso è stato presentato, nessun cantiere è partito. È in questo intreccio di attese, critiche giudiziarie e tensioni private che scivola la decisione dei giudici: la ristrutturazione non realizzata pesa quanto una sentenza. E mentre davanti al casolare cresce la protesta – con il sit-in organizzato dal movimento “I figli non sono dello Stato” – la domanda resta una sola: riusciranno Catherine e Nathan a riprendere in mano il loro destino e soprattutto quello dei loro bambini?