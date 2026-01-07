Garlasco, l'avvocato Gallo: "Nuovi indagati settimana prossima"

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Garlasco. A rivelarli è l'avvocato Fabrizio Gallo, ospite di Mattino Cinque. Il legale di Massimo Lovati si è soffermato sull'impronta zigrinata sul primo gradino delle scale di casa Poggi, il cosiddetto "Gradino 0", un elemento che per molti potrebbe rappresentare la chiave per rileggere l'intera dinamica dell’omicidio di Chiara. Il motivo? Per alcuni potrebbe indicare la presenza di una terza persona sulla scena del delitto, oltre a quelle già considerate nelle ricostruzioni ufficiali. "Durante le indagini si era già parlato di una seconda persona estranea in casa, addirittura anche di una terza", ha riferito Federica Panicucci.

Parole a cui Gallo ha fatto eco: "Secondo me già dall’inizio della prossima settimana avremo qualche risposta in più in merito, che potrebbe essere anche l’iscrizione al registro degli indagati di un’altra, se non altre due persone". Immediata la reazione sorpresa della conduttrice di Canale 5: "Questa però è una notizia, è un’indiscrezione che ci sta dando? Perché sa, lei è il rappresentato legale di Massimo Lovati, quindi detta da lei… Ci sta dando questa notizia?".