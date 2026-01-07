Garlasco, l'avvocato Gallo: "Nuovi indagati settimana prossima"

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Garlasco. A rivelarli è l'avvocato Fabrizio Gallo, ospite di Mattino Cinque. Il legale di Massimo Lovati si è soffermato sull'impronta zigrinata sul primo gradino delle scale di casa Poggi, il cosiddetto "Gradino 0", un elemento che per molti potrebbe rappresentare la chiave per rileggere l'intera dinamica dell’omicidio di Chiara. Il motivo? Per alcuni potrebbe indicare la presenza di una terza persona sulla scena del delitto, oltre a quelle già considerate nelle ricostruzioni ufficiali. "Durante le indagini si era già parlato di una seconda persona estranea in casa, addirittura anche di una terza", ha riferito Federica Panicucci.
Parole a cui Gallo ha fatto eco: "Secondo me già dall’inizio della prossima settimana avremo qualche risposta in più in merito, che potrebbe essere anche l’iscrizione al registro degli indagati di un’altra, se non altre due persone". Immediata la reazione sorpresa della conduttrice di Canale 5: "Questa però è una notizia, è un’indiscrezione che ci sta dando? Perché sa, lei è il rappresentato legale di Massimo Lovati, quindi detta da lei… Ci sta dando questa notizia?".
Garlasco, "rinvio a giudizio": tam-tam e terremotoCon l'inizio del nuovo anno, non è esclusa una svolta sul delitto di Garlasco. A maggior ragione dopo che la ...
E Gallo ne ha approfittato per sottolineare che si tratta di una sua osservazione. Osservazione che si aggiunge a quella del consulente tecnico balistico Enrico Manieri. L'esperto ha analizzato le tracce ematiche presenti sul telefono di casa Poggi, concentrandosi in particolare sulla macchia sotto la cornetta. Secondo l’esperto, la posizione della macchia suggerirebbe che Chiara Poggi non abbia spostato il dispositivo dopo essere stata colpita. Due ipotesi possibili emergono: o la cornetta è stata spostata volontariamente dall’assassino, o il contatto è avvenuto nel trascinare il corpo, indicando la possibile presenza di più persone durante l’azione criminosa.