Meteo, Mario Giuliacci: ulteriore crollo delle temperature: la zona più colpita

Il periodo dell’Epifania ha dato il via a un inverno decisamente rigido, con nevicate diffuse non solo in montagna ma anche in pianura e lungo alcune coste, soprattutto al Centro-Nord. Temperature sotto la media stagionale e precipitazioni intense hanno caratterizzato questi primi giorni di gennaio 2026, confermando una fase instabile che non accenna a concludersi.Giovedì 8 gennaio: si profila una breve tregua sul continente.

Il tempo, come spiega meteogiuliacci.it , sarà prevalentemente stabile e più tranquillo sulla maggior parte delle regioni peninsulari, con schiarite anche ampie al Nord e al Centro. Residue precipitazioni interesseranno principalmente le Isole Maggiori, in particolare Sicilia e Sardegna, dove non si escludono rovesci sparsi. Sulle Alpi, soprattutto in Valle d’Aosta e sul settore occidentale, continueranno nevicate abbondanti a quote medie, con accumuli significativi che potrebbero superare i 50-70 cm in alta quota.

Le temperature minime scenderanno ulteriormente, favorendo gelate diffuse nelle valli del Nord e interne del Centro; le massime resteranno stazionarie o in lieve aumento, ma comunque fredde.Venerdì 9 gennaio: l’Italia torna a dividersi nettamente. Una perturbazione atlantica, spinta da forti venti di Libeccio, porterà piogge diffuse e a tratti intense sul versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Possibili temporali localizzati e accumuli pluviometrici elevati, con rischio di allagamenti nelle zone più esposte. In Sardegna dominerà il Maestrale, con raffiche anche oltre i 70-80 km/h sulla parte occidentale e settentrionale, mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate sulle coste esposte. Al Nord la situazione resterà più stabile, con cielo poco nuvoloso, salvo nevicate moderate sull’arco alpino occidentale.