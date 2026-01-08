Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Meteo, Mario Giuliacci: ulteriore crollo delle temperature: la zona più colpita

giovedì 8 gennaio 2026
Meteo, Mario Giuliacci: ulteriore crollo delle temperature: la zona più colpita

2' di lettura

Il periodo dell’Epifania ha dato il via a un inverno decisamente rigido, con nevicate diffuse non solo in montagna ma anche in pianura e lungo alcune coste, soprattutto al Centro-Nord. Temperature sotto la media stagionale e precipitazioni intense hanno caratterizzato questi primi giorni di gennaio 2026, confermando una fase instabile che non accenna a concludersi.Giovedì 8 gennaio: si profila una breve tregua sul continente.

Il tempo, come spiega meteogiuliacci.it, sarà prevalentemente stabile e più tranquillo sulla maggior parte delle regioni peninsulari, con schiarite anche ampie al Nord e al Centro. Residue precipitazioni interesseranno principalmente le Isole Maggiori, in particolare Sicilia e Sardegna, dove non si escludono rovesci sparsi. Sulle Alpi, soprattutto in Valle d’Aosta e sul settore occidentale, continueranno nevicate abbondanti a quote medie, con accumuli significativi che potrebbero superare i 50-70 cm in alta quota.

Le temperature minime scenderanno ulteriormente, favorendo gelate diffuse nelle valli del Nord e interne del Centro; le massime resteranno stazionarie o in lieve aumento, ma comunque fredde.Venerdì 9 gennaio: l’Italia torna a dividersi nettamente. Una perturbazione atlantica, spinta da forti venti di Libeccio, porterà piogge diffuse e a tratti intense sul versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Possibili temporali localizzati e accumuli pluviometrici elevati, con rischio di allagamenti nelle zone più esposte. In Sardegna dominerà il Maestrale, con raffiche anche oltre i 70-80 km/h sulla parte occidentale e settentrionale, mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate sulle coste esposte. Al Nord la situazione resterà più stabile, con cielo poco nuvoloso, salvo nevicate moderate sull’arco alpino occidentale.

tag
mario giuliacci
gelo
meteo
freddo

Freddo glaciale Meteo, la clamorosa previsione di Giuliacci: "Dove nevicherà"

Piogge e nevicate Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: in arrivo la settimana glaciale

Previsioni Meteo, Mario Giuliacci: ore di incertezza sull'Italia, Epifania al gelo

ti potrebbero interessare

Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche, clamorosa svolta: arrestato Franco Vacchina

Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche, clamorosa svolta: arrestato Franco Vacchina

Redazione
Garlasco, i 5 minuti che ribaltano tutto: cosa ha fatto Chiara col pc di Stasi

Garlasco, i 5 minuti che ribaltano tutto: cosa ha fatto Chiara col pc di Stasi

Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?

Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?

Acca Larentia, quanti allarmi inascoltati sulla violenza politica

Acca Larentia, quanti allarmi inascoltati sulla violenza politica

Alberto Busacca