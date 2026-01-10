Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, "revisione del processo per Alberto Stasi": ci siamo...

sabato 10 gennaio 2026
Garlasco, "revisione del processo per Alberto Stasi": ci siamo...

2' di lettura

Si fa sempre più concreta la possibilità di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi: dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco è da tempo tornato al centro del dibattito. Ma non solo: ve verifiche, richieste dalla famiglia della vittima e appena concluse, quelle riguardano gli oggetti che la giovane indossava il 13 agosto 2007, oggi potrebbero assumere un peso decisivo.

Al centro delle analisi ci sono gioielli e accessori personali, tra cui una catenina con un ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti, uno dei quali con inciso il nome Chiara, un orologio, una cavigliera e gli orecchini. Uno di questi era ancora al lobo quando il corpo venne trovato sulle scale della villetta di Garlasco, l’altro fu rinvenuto sul luogo del delitto, probabilmente perso durante l’aggressione. Parte di questi reperti era stata già esaminata nel 2007 dal Ris di Parma, ma senza approfondimenti completi su tutte le tracce presenti.

Garlasco, "Alberto Stasi non mentiva": l'impronta che può riscrivere la storia

Una traccia fino ad oggi trascurata potrebbe rimettere in discussione anni di certezze e rilanciare la versione sempre s...

Ora l’intero lotto è stato studiato in una nuova consulenza tecnica. A confermarne la conclusione è Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, che ha spiegato a Fanpage: "Le analisi sono terminate e abbiamo ottenuto i riscontri che stavamo cercando". Secondo l’esperto, questi risultati potranno essere portati davanti ai giudici in un’istanza di revisione del processo.

Redaelli ha precisato che il lavoro non è collegato ad altre piste investigative recenti, ma è mirato solo alla riapertura del procedimento contro Stasi. I dettagli restano riservati, perché, come sottolinea, sarà un giudice a stabilire il reale valore dei nuovi elementi.

Marco Poggi, la clamorosa mossa che scuote Garlasco

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, vittima dell'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007, ha diffidato i periti i...

I reperti erano stati restituiti alla famiglia Poggi nel 2010. Come ha ricordato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni all’Agi: "Stiamo facendo molte cose tra le quali anche analizzare gli oggetti restituiti nel 2010 ai familiari. I giudici del primo processo d'appello all'epoca ce li negarono". Parallelamente proseguono anche altri accertamenti, compresi quelli sui computer di Chiara e Stasi, a dimostrazione di una strategia che si muove su più fronti.

tag
garlasco
alberto stasi
chiara poggi

Le ipotesi sul movente Garlasco, "revenge-porn": una torbida pista sulla morte di Chiara Poggi

Garlasco Garlasco, "Alberto Stasi non mentiva": l'impronta che può riscrivere la storia

L'indagato Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco, ai bimbi tolta anche la madre? Indiscrezioni atroci

Famiglia nel bosco, ai bimbi tolta anche la madre? Indiscrezioni atroci

Redazione
Crans-Montana, l'ipotesi dei pm italiani: come sono morti davvero i ragazzi

Crans-Montana, l'ipotesi dei pm italiani: come sono morti davvero i ragazzi

Redazione
Il Sant'Alessio affossato dai debiti, ma il "Domani" dà la colpa alla destra

Il Sant'Alessio affossato dai debiti, ma il "Domani" dà la colpa alla destra

Simone Di Meo
Forte terremoto al largo della Calabria, scossa 5,1: avvertita anche a Messina

Forte terremoto al largo della Calabria, scossa 5,1: avvertita anche a Messina