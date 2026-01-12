Modena, "Salvini come Aldo Moro": minacce di morte al leghista

"Salvini come Moro". È la scritta, accompagnata da una 'A' cerchiata, simbolo del movimento anarchico, comparsa sulla serranda della sede della Lega a Modena. L'immagine è stata pubblicata sui social dallo stesso vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, con una citazione di Paolo Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". "Avanti per gli Italiani, a testa alta!", ha aggiunto Salvini.

Solidarietà bipartisan a Matteo Salvini. "Desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza al vicepremier Matteo Salvini per le minacce apparse sulla sede modenese della Lega, che richiamano una delle pagine più drammatiche della nostra storia repubblicana, come il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Una simile intimidazione rappresenta un fatto di estrema gravità. L'odio politico deve essere combattuto con la massima fermezza", ha spiegato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Ferma condanna è stata espressa anche dai parlamentari modenesi Pd, Enza Rando, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra: "Sebbene le idee e la visione della società della Lega sia opposta alla nostra, non si può in alcun modo tollerare, nè minimizzare, un atto intimidatorio che richiama esplicitamente agli anni di piombo e al delitto Moro, una delle pagine più buie della democrazia italiana", sottolineano.