Ladro ucciso, il campanello poi il botto: ecco cosa è successo nella villetta di Lonate Pozzolo

È stato ucciso mentre tentava una rapina Adamo Massa, il 37enne di origini sinti residente in un campo nomadi torinese. A ferire mortalmente Jonathan Maria Rivolta, ricercatore 33enne che vive a casa dei genitori a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Tutto ha inizio nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, quando - insospettito dai rumori - Jonathan era sceso al piano terra della villetta. Qui ha sorpreso i due ladri che avevano appena fatto irruzione. I malviventi erano convinti che la casa fosse vuota. Avevano anche - ricostruisce Il Corriere della Sera - suonato più volte il campanello senza risposta. Per questo, s’intrufolano nel giardino da un ingresso posteriore, quasi nascosto da una rientranza lungo la via. Scavalcano il cancello. "Bypassano" la prima finestra e le sue inferriate. E spaccano il vetro della porta finestra della cucina.
Il "botto", dopo il campanello, fa così insospettire Jonathan, che in quel momento sta in camera, al piano di sopra. Il 33enne afferra un coltello ("Fa parte di un kit di sopravvivenza che uso durante le mie escursioni per il trekking", confesserà agli inquirenti), e prende le scale per scendere a controllare. Quando si trova di fronte gli intrusi, e Adamo gli si fionda addosso, "ho alzato istintivamente la mano in cui avevo il coltello".
Jonathan a sua volta viene colpito al volto più volte. Sbatterà anche la testa contro lo stipite di una porta. Mentre è intontito, i rapinatori s’allontanano di corsa. A terra, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese, allertati da una vicina insospettita dal trambusto e dai genitori del 33enne, avvisati nel frattempo dal figlio, repertano alcune gocce del suo sangue sul pavimento. E poi, quello di Massa. Proprio Adamo, ripartito di corsa sull'Audi che attendeva i due ladri, verrà scaricato dall'amico davanti all’ingresso del Pronto soccorso di Magenta. Le sue condizioni sono ormai disperate e dopo poco muore. Al momento l'inchiesta è affidata al pm di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra. Il magistrato ha già disposto l’autopsia sul corpo del 37enne e gli investigatori stanno cercando di rintracciare i due complici.