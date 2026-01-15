Jonathan Rivolta: chi è l'uomo che ha ammazzato il ladro a coltellate

Jonathan Rivolta, 33 anni, è il proprietario della villa a Lonate Pozzolo (Varese) dove il 14 gennaio è avvenuta una rapina finita in tragedia. Cultore di arti marziali fin da ragazzo, si allena con un sacco da boxe sul terrazzo, sferrando pugni e calci anche al mattino presto. Laureato con due titoli (triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in Economia e Gestione aziendale) più un dottorato in Management, i diplomi sono incorniciati in casa. In un cassetto teneva un coltello da kit di sopravvivenza, usato durante l'aggressione. Reduce da un turno di notte, Rivolta stava dormendo quando due rapinatori (un terzo faceva da palo) hanno forzato la porta e sono entrati in cucina. Lo hanno aggredito con pugni e calci, facendogli sbattere la fronte contro lo stipite di una porta. Per difendersi, ha afferrato il coltello e ha colpito uno dei malviventi al fianco: Adamo Massa, 37 anni, pregiudicato di origine rom da un campo nomadi torinese, è fuggito con il complice lasciando una scia di sangue, è stato abbandonato davanti all'ospedale di Magenta ed è morto poco dopo. Familiari e amici fanno quadrato intorno a lui: "Ha fatto bene, si è difeso", "Indagato? È la vittima!".

Il padre Francesco, come riporta ilCorriere è furioso: "Sono entrati in casa per rubare, cosa doveva fare?". Un cugino aggiunge: "Mi sarei comportato uguale". In paese, stanchi di furti in villa (spesso attribuiti a nomadi), dicono: "Abbiamo perso la pazienza, era inevitabile". Parenti in visita esprimono fiducia nella giustizia: Jonathan, medicato in ospedale (Gallarate, poi dimesso), tornerà a casa presto.