La Spezia, morto lo studente 18enne accoltellato a scuola: chi è l'aggressore

Lo studente di 18 anni accoltellato a La Spezia è morto. Era stato colpito all’addome questa mattina, poco dopo le 11, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” (parte dell’IIS “L. Einaudi - D. Chiodo”) di La Spezia. L’aggressione è avvenuta durante l’orario di lezione, in aula, davanti a compagni e docente.La vittima ha riportato una grave ferita alla milza con copiosa emorragia, che ha causato un arresto cardiocircolatorio durante il trasporto. Soccorso immediatamente dai volontari della Croce Rossa e dal 118, è stato portato d’urgenza allo shock room dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Nonostante la rianimazione e l’operazione, le condizioni sono apparse fin da subito disperate e il giovane non ce l’ha fatta .Il presunto aggressore, un 19enne (secondo alcune fonti di origine marocchina o italiano di origini straniere), è stato fermato dalla polizia subito dopo l’episodio e si trova in questura per essere interrogato. L’arma, un lungo coltello da cucina, è stata recuperata: l’indagato l’avrebbe portata da casa, elemento che potrebbe far configurare l’omicidio aggravato dalla premeditazione. Le forze dell’ordine hanno raccolto numerose testimonianze da studenti e insegnanti per ricostruire la dinamica. Le prime ricostruzioni parlano di un diverbio, forse per motivi sentimentali, iniziato nei bagni e sfociato in aula.Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha definito l’accaduto di “gravità assoluta”, esprimendo vicinanza alla famiglia e sottolineando che la scuola deve trasmettere valori di rispetto, dialogo e rifiuto della violenza. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha manifestato apprensione e solidarietà al ragazzo e ai familiari, condannando fermamente l’episodio come un “dolore enorme” per l’intera comunità