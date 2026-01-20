Federica Torzullo, l'orrore finale di Carlomagno: cos'ha fatto con la benna

Un accanimento mostruoso sul corpo della moglie, Federica Torzullo. Una ferocia tale da renderla irriconoscibile. I dettagli sulla morte e l'occultamento della 41enne di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, sono sconcertanti e aggravano se possibile la condizione del marito Claudio Carlomagno, l'assassino.
Dopo averla uccisa nella notte tra l'8 e 9 gennaio e averla tenuta in auto per qualche ora, la mattina del 9 gennaio inizia la seconda parte dell'orrore senza fine. Tra le 7.40 e le 8.45 Claudio porta il cadavere nella sua ditta di movimentazione terra e scavi, ad Anguillara. E inizia a realizzare una buca dove seppellire la moglie. Lo fa con velocità e perizia impressionanti: la fossa è profonda un paio di metri, alla base con il suo mini-escavatore Carlomagno versa della ghiaia drenante per trattenere i liquami del cadavere in decomposizione ed evitare esalazioni di gas che avrebbero rivelato la sua presenza.
In quegli stessi minuti, continua la sua terrificante messinscena inviando con il cellulare della moglie messaggi alla suocera, consigliandogli di farcire le crepes del figlio di 10 anni che aveva dormito dai nonni con la Nutella. Un errore, non veniale: la suocera sa che il bimbo non la gradisce e si insospettisce, lui prova a rimediare correggendosi e scrivendo poi "marmellata".
Quindi riprende il piano per occultare Federica: la cala nella fossa con il mini-escavatore, pressa il corpo "infliggendogli altre ferite di cui una all’addome, martoriandolo con la benna della ruspa - scrive il Messaggero -. Da questa azione deriva probabilmente quello che la Procura di Civitavecchia definisce «tentativo di depezzamento»".
Il 41enne in un folle tentativo di allontanare i sospetti da sé decide di bruciare il volto della moglie, passando come scrivono gli inquirenti "all’azione di fiamma". Il buco viene chiuso con la ruspa prima e poi con il badile: su entrambi i mezzi sono stati infatti rinvenute tracce biologiche e sangue di Federica, il cui corpo è stato ritrovato quasi 10 giorni dopo la denuncia di sparizione presentata dal marito, in arresto da domenica: era irriconoscibile, quasi "mummificato", la carne un tutt'uno con il terriccio. La sorella ha potuto riconoscere l'identità della vittima solo da una collana, dai bracciali al polso e dal piercing all'orecchio sinistro.