Federica Torzullo, l'orrore finale di Carlomagno: cos'ha fatto con la benna

Un accanimento mostruoso sul corpo della moglie, Federica Torzullo. Una ferocia tale da renderla irriconoscibile. I dettagli sulla morte e l'occultamento della 41enne di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, sono sconcertanti e aggravano se possibile la condizione del marito Claudio Carlomagno, l'assassino.

Dopo averla uccisa nella notte tra l'8 e 9 gennaio e averla tenuta in auto per qualche ora, la mattina del 9 gennaio inizia la seconda parte dell'orrore senza fine. Tra le 7.40 e le 8.45 Claudio porta il cadavere nella sua ditta di movimentazione terra e scavi, ad Anguillara. E inizia a realizzare una buca dove seppellire la moglie. Lo fa con velocità e perizia impressionanti: la fossa è profonda un paio di metri, alla base con il suo mini-escavatore Carlomagno versa della ghiaia drenante per trattenere i liquami del cadavere in decomposizione ed evitare esalazioni di gas che avrebbero rivelato la sua presenza.