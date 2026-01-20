Sinner agli Australian Open ci va vestito così: massacrato

Libero logo
martedì 20 gennaio 2026
Tutto bene in campo, un po' meno sui social. Jannik Sinner debutta agli Australian Open sul campo della Rod Laver di Melbourne travolgendo il povero francese Hugo Gaston, numero 93 al mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 68 minuti. Il suo avversario non è riuscito ad arrivare al terzo: a causa di problemi fisici ha infatti alzato bandiera bianca e si è ritirato, quando però di fatto il suo destino era già stato scritto.

"Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set. Non è così che uno vuole vincere", ha commentato Sinner a fine gara, intervistato da Jim Courier davanti al pubblico australiano che qui lo ha visto trionfare per gli ultimi due anni di fila, nel 2024 e nel 2025. 

"Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco - le parole sportivissime del fenomeno di San Candido, numero 2 al mondo -. Sono felice di essere tornato qui, ringrazio il pubblico". "Mi sono sentito bene, mi sono preparato nel modo giusto e ho lavorato molto. Ho giocato delle esibizioni, ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, all'inizio con un po' di tensione (spiega, riferendosi alle tre palle break annullate nel primo game, ndr). Adesso bisogna anche pensare un po' a godersi il campo, ci si allena per questo".

1400x933

Sui social intanto era già scoppiata la consueta Sinner-mania: ogni qual volta Jannik scende in campo, infatti, i tifosi e i detrattori si scatenano su X in commenti di vario genere. Questa mattina uno dei temi preferiti, visto il divario tra i due rivali, era il nuovo look dell'azzurro. Jannik ha sfoggiato il nuovo completo serale firmato Nike, che cambia di torneo in torneo. In Australia ha indossato una maglietta verde scuro con righe nere e classico "baffo" bianco, pantaloncini in tinta e striscia giallo acido sulla coscia destra. 

"Molto meglio del diurno", scrive un appassionato, "Lo stilista tifa per Alcaraz", "Non mi dispiace", "Terrificante", "Era meglio la versione Luigi" sono solo alcuni dei commenti raccolti. "Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto".

Roberto Tortora
