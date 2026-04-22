Francesca Bubba tocca il fondo: "Madre suicida coi figli? Colpa dello Stato"

La morte di Anna Democrito insieme a due dei suoi tre figli, precipitati dal terzo piano, ha scatenato la reazione Francesca Bubba, scrittrice e attivista sul tema della maternità: "Dobbiamo smetterla di normalizzare la sofferenza materna, perché questa tragedia non è avvenuta nel vuoto. Queste morti avvengono perché le istituzioni hanno fallito". E ancora: "Finché lo Stato non prenderà in carico la salute mentale delle madri come una priorità, continueremo a vivere per sottrazione, limitandoci a un'indignazione che non salva vite".
Poi la scrittrice parla anche della depressione post partum: "Il fatto che una madre pensi che curarsi la faccia diventare una "cattiva madre" agli occhi dello Stato è una falla enorme", spiega Bubba, "un corto circuito micidiale: li amava così tanto da ucciderli perché non poteva dire a nessuno di essere esausta senza rischiare di vederseli portare via".
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Ma dopo la Bubba prosegue avventurandosi in un'analisi piuttosto prematura visto poi l'evolversi dei fatti: "Questa mamma ieri ha fatto la spesa, ha fatto il bagnetto ai piccoli. Era come noi. Psichiatrizzare l'evento serve solo alla società per dire "a me non succederà mai" - continua - ma la verità è che ogni depressione post-partum è evitabile se smettiamo di lasciare le donne a vivere per sottrazione". Eppure, nonostante il facile attacco in salsa femminista alle istituzioni, dalle prime evidenze che arrivano dalle indagini, la Democrito aveva "problemi psichiatrici" e i vicini hanno fatto sapere che "qualcosina si sospettava". Nulla da aggiungere.