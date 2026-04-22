Francesca Bubba tocca il fondo: "Madre suicida coi figli? Colpa dello Stato"

La morte di Anna Democrito insieme a due dei suoi tre figli, precipitati dal terzo piano, ha scatenato la reazione Francesca Bubba, scrittrice e attivista sul tema della maternità: "Dobbiamo smetterla di normalizzare la sofferenza materna, perché questa tragedia non è avvenuta nel vuoto. Queste morti avvengono perché le istituzioni hanno fallito". E ancora: "Finché lo Stato non prenderà in carico la salute mentale delle madri come una priorità, continueremo a vivere per sottrazione, limitandoci a un'indignazione che non salva vite".

Poi la scrittrice parla anche della depressione post partum: "Il fatto che una madre pensi che curarsi la faccia diventare una "cattiva madre" agli occhi dello Stato è una falla enorme", spiega Bubba, "un corto circuito micidiale: li amava così tanto da ucciderli perché non poteva dire a nessuno di essere esausta senza rischiare di vederseli portare via".