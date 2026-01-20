Federica Torzullo, dopo il brutale omicidio le foto-choc sui social: cosa mostrano

C’è un momento, dopo ogni tragedia, in cui il silenzio dovrebbe proteggere la memoria. Nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, quel confine è stato rapidamente oltrepassato. Mentre Anguillara viveva giorni di attesa, paura e lutto per la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno, sui social si è aperto un altro fronte, più ambiguo e disturbante: la trasformazione del dolore in contenuto.

Nel vuoto lasciato dall’assenza di risposte e dalla ricerca del corpo, alcune pagine Facebook hanno iniziato a diffondere immagini generate con l’intelligenza artificiale, spacciate come omaggi o ricordi di Federica. Foto che non sono mai esistite, costruite digitalmente, ma condivise come se fossero frammenti autentici della sua vita. Un meccanismo che ha prodotto migliaia di interazioni e una visibilità enorme, spesso senza alcuna consapevolezza da parte di chi rilanciava quei contenuti.