Molestata in strada. Ma ci sono 2 operai: per le belve finisce male

Paura a Roma, città sempre più martoriata da episodi di micro-criminialità. Questa volta in Via Guattari, nel quartiere di Villa De Santis, tre uomini hanno preso di mira una sedicenne durante il suo tragitto verso la scuola. La giovane è stata avvicinata da un’auto, a bordo due cittadini bengalesi e un italiano che hanno iniziato a tempestarla di pesanti apprezzamenti sessuali. Insistenze, sguardi poco amichevoli, il tutto a breve distanza dalla scuola dove la minore si stava recando.



Un forte choc per la teenager, che ha comunque reagito urlando con tutta la forza che aveva in corpo e chiedendo aiuto ad alcuni operai la lavoro in un vicino cantiere, oltre che ai passanti. Le sue grida hanno immediatamente attirato l’attenzione e il pronto intervento dei presenti ha messo in fuga i tre molestatori, garantendo protezione alla ragazzina fino all’arrivo delle autorità. Sul posto sono accorsi tempestivamente i carabinieri della compagnia Casilina. Dopo aver rassicurato la 16enne, hanno rintracciato i tre “galantuomini”.