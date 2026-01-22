Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Molestata in strada. Ma ci sono 2 operai: per le belve finisce male

di Roberto Tortoragiovedì 22 gennaio 2026
Molestata in strada. Ma ci sono 2 operai: per le belve finisce male

2' di lettura

Paura a Roma, città sempre più martoriata da episodi di micro-criminialità. Questa volta in Via Guattari, nel quartiere di Villa De Santis, tre uomini hanno preso di mira una sedicenne durante il suo tragitto verso la scuola. La giovane è stata avvicinata da un’auto, a bordo due cittadini bengalesi e un italiano che hanno iniziato a tempestarla di pesanti apprezzamenti sessuali. Insistenze, sguardi poco amichevoli, il tutto a breve distanza dalla scuola dove la minore si stava recando.

Un forte choc per la teenager, che ha comunque reagito urlando con tutta la forza che aveva in corpo e chiedendo aiuto ad alcuni operai la lavoro in un vicino cantiere, oltre che ai passanti. Le sue grida hanno immediatamente attirato l’attenzione e il pronto intervento dei presenti ha messo in fuga i tre molestatori, garantendo protezione alla ragazzina fino all’arrivo delle autorità. Sul posto sono accorsi tempestivamente i carabinieri della compagnia Casilina. Dopo aver rassicurato la 16enne, hanno rintracciato i tre “galantuomini”.

Rapine, furti, spaccio, stupri? I dati che inchiodano gli immigrati

Su cento reati, in Italia, 35 portano la firma di cittadini stranieri. Bisogna partire da qui, considerando pure che gli...

La fuga dei tre soggetti, infatti, è durata pochissimo. Grazie alle precise descrizioni fornite dalla sedicenne e dalle persone accorse in suo aiuto, i carabinieri hanno setacciato rapidamente le strade adiacenti a Villa De Santis e beccato il gruppo a poca distanza dal luogo dell’aggressione. Una volta condotti in caserma, i tre sono stati ufficialmente riconosciuti dalla vittima e dai testimoni. Nei loro confronti è scattata una denuncia a piede libero per molestie aggravate dalla minor età della vittima. L’episodio, conclusosi senza conseguenze fisiche, ma con un innegabile trauma psicologico per la giovane, sottolinea l’importanza vitale della vigilanza collettiva: solo la prontezza degli operai e il coraggio e la prontezza di spirito della ragazza nel chiedere aiuto hanno permesso di trasformare un’imboscata in un arresto immediato. Evitando che il “branco” potesse colpire ancora.

Brescia, immigrato stupra bimba di 10 anni e lei resta incinta? Condanna a 5 anni: sentenza-choc

Una storia assurda, drammatica, terrificante, che è destinata a far discutere. Soprattutto sul fronte della giust...
tag
stupro
violenza sessuale
roma

Cappella sgomberata Basilica di San Pietro, l'assalto dell'immigrato: l'ultima profanazione

Serie A Serie A, la Roma vince a Torino e va al 4° posto in solitaria: Malen subito in gol

Il vero volto della sinistra Roma, la sinistra caccia i sostenitori dello scià dal Campidoglio: "Intervenuti i poliziotti"

ti potrebbero interessare

Meredith Kercher, la gola profonda riapre il caso: "Chi c'era nella casa"

Meredith Kercher, la gola profonda riapre il caso: "Chi c'era nella casa"

Paolo Mendico, dettagli atroci nel diario: "Anche la prof mi bullizzava"

Paolo Mendico, dettagli atroci nel diario: "Anche la prof mi bullizzava"

Redazione
Federica Torzullo, la mattanza nella doccia: Carlomagno sconvolge anche gli inquirenti

Federica Torzullo, la mattanza nella doccia: Carlomagno sconvolge anche gli inquirenti

Redazione
Federica Torzullo, l'orrore di Carlomagno: cosa ha fatto dopo averla uccisa

Federica Torzullo, l'orrore di Carlomagno: cosa ha fatto dopo averla uccisa

Redazione