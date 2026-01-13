Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Brescia, immigrato stupra bimba di 10 anni e lei resta incinta? Condanna a 5 anni: sentenza-choc

martedì 13 gennaio 2026
Brescia, immigrato stupra bimba di 10 anni e lei resta incinta? Condanna a 5 anni: sentenza-choc

1' di lettura

Una storia assurda, drammatica, terrificante, che è destinata a far discutere. Soprattutto sul fronte della giustizia. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di carcere dal Tribunale di Brescia (Gup Valeria Rey) al termine di un processo con rito abbreviato, per aver abusato sessualmente di una bambina di 10 anni nell'estate 2024.

I fatti si sono verificati all'interno di un ex albergo a San Colombano di Collio, in Valtrompia (provincia di Brescia), struttura che all'epoca fungeva da centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, gestito da una cooperativa e chiuso nella primavera 2025. La piccola, originaria dell'Africa subsahariana, si trovava lì con la madre. Gli abusi hanno portato a una gravidanza scoperta solo quando la bambina è stata portata in ospedale per forti dolori addominali.

I medici hanno accertato lo stato di gravidanza, scatenando l'allarme. Madre e figlia sono state subito trasferite in una struttura protetta, mentre l'uomo è stato arrestato nell'ottobre 2024 dopo aver ammesso le accuse durante le indagini. La pm Federica Ceschi aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi per violenza sessuale aggravata (dall'età della vittima inferiore ai 14 anni). La giudice ha però riqualificato il reato in atti sessuali con minore (art. 609-quater c.p.), riconoscendo attenuanti generiche per la collaborazione dell'imputato (incensurato) e lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato. La bambina ha dovuto abortire a causa della gravidanza. E sulla decisione della toga, come era prevedibile si è scatenato un putiferio. 

tag
stupro
violenza sessuale
san colombano di collio
valtrompia
brescia

Degrado a Ferrara Ferrara, venduta dalla madre come sposa, poi massacrata dal marito: orrore su una 14enne

Orrore a Modena Modena, violenta donna disabile sul treno: tunisino colto in flagranza e arrestato

L'agguato Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

ti potrebbero interessare

Referendum, la sinistra per il "Sì" fa il pienone

Referendum, la sinistra per il "Sì" fa il pienone

Fausto Carioti
Se il referendum in Italia è un regolamento di conti

Se il referendum in Italia è un regolamento di conti

Francesco Damato
La guerra fatta a Falcone da quei giudici militanti...

La guerra fatta a Falcone da quei giudici militanti...

Alessandro Sallusti
Riforma della Giustizia, perché non tradisce la Costituzione

Riforma della Giustizia, perché non tradisce la Costituzione

Carlo Nordio