giovedì 22 gennaio 2026
Roma, colpo di pistola contro un bus di linea

Spari contro un bus della linea 46B. Il mezzo - nella serata di mercoledì 21 gennaio, intorno alle 19:50 - è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre svolgeva servizio. Lo rende noto Atac in una nota e sottolinea che "sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell’Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti".

E ancora: "Il gesto inqualificabile ha messo a rischio l'incolumità dei passeggeri e del conducente, ha creato disagi agli utenti del trasporto di un intero quartiere e costretto l’azienda alla temporanea sospensione del servizio sulla linea. Atac ricorda che in base al protocollo d'intesa sulla sicurezza, siglato con la Prefettura dalle aziende del trasporto e dai sindacati, il monitoraggio delle aree, delle linee e degli orari più critici, in termini di aggressioni al personale, avviene correntemente per attivare le possibili azioni mirate a contrastare il fenomeno. Al ripetersi di atti simili a quelli di ieri, si potrebbe addirittura arrivare alla temporanea deviazione delle linee dai quartieri interessati, finendo per creare un danno a molti cittadini a causa dell’azione di singoli delinquenti". Dopo un primo episodio, infatti, alle 22:35 è arrivata un’altra segnalazione. Un bus della stessa linea Atac è stato colpito da un sasso a Primavalle. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.

In ogni caso Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio e Ugl Fna Roma e Lazio hanno annunciato uno sciopero di quattro ore. "Esprimiamo preoccupazione per quanto avvenuto ieri sera su due autobus della linea 46B, che sono stati oggetto di una sassaiola e di spari ad altezza uomo: per fortuna e per puro caso nessuno è rimasto ferito, ma non si può più restare fermi, va fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri. A questo fine, abbiamo inoltrato una richiesta di incontro al Prefetto di Roma e abbiamo dichiarato sciopero congiunto di quattro ore per oggi, dalle ore 20 alle 24, per i lavoratori Atac, per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza e personale", è la lettera dei sindacati in attesa che le indagini possano trovare i responsabili.

atac
roma

