Ascoli Piceno, molesta i passeggeri di un bus: arrestato 40enne marocchino

Un uomo di 40 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai Carabinieri a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'intervento è scattato dopo che l'uomo, in evidente stato di alterazione, aveva iniziato a molestare e aggredire gli altri passeggeri mentre viaggiava a bordo di un autobus pubblico. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da costringere l'autista a effettuare una fermata di emergenza nei pressi della stazione dei carabinieri di Monteprandone per chiedere aiuto. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno tentato di riportare la calma, ma il 40enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile e violento. È stato quindi necessario l'intervento di rinforzi provenienti dalla Compagnia di San Benedetto del Tronto e dalla stazione di Porto d'Ascoli per bloccarlo definitivamente. Una volta immobilizzato, l'uomo è stato dichiarato in arresto.

A Reggio Emilia, invece, un anziano è stato preso a pugni e ha spinto a terra un anziano che lo aveva sgridato per motivi banali. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, in viale IV Novembre, in zona stazione. L'uomo, un 70enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ha rimproverato un giovane che a suo dire avrebbe tenuto un atteggiamento insolente nei suoi confronti. E qui è scattata l'aggressione. Sono intervenuti i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione 'stazioni sicure' per porre i primi soccorsi.