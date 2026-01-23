Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Claudio Carlomagno, una menzogna sconcertante: "Giocavo col gatto"

venerdì 23 gennaio 2026
Claudio Carlomagno, una menzogna sconcertante: "Giocavo col gatto"

2' di lettura

Il caso dell'omicidio di Anguillara Sabazia di fatto si arricchisce ormai ogni giorno di dettagli inquietanti. Dettagli che dipingono il killer, Claudio Carlomagno, come un uomo spietato e capace di gesti francamente incompressibili anche dopo aver ucciso con 23 coltellate la moglie. Come riporta il Corriere c'è un passaggio nella sua deposizione davanti agli inquirenti che lascia piuttosto perplessi.

Carlomagno sostiene che il padre (al centro delle indagini per quei nove minuti di presenza fuori dal cancello della villa quando Federica era già morta) era andato a restituirgli delle chiavi, ma che lui non ha sentito il telefono e che il citofono era fuori uso. Spiega il ritorno a casa a metà mattina con l’esigenza di prendere il portafogli che aveva dimenticato, salvo accorgersi di averlo in tasca: "Non sono entrato, ma ho giocato con il gatto in cortile".

Claudio Carlomagno, la vigliaccata: come ha usato il padre per coprirsi

Un messaggio breve, secco, dal significato inequivocabile: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”...

Dunque, se le parole di Carlomagno fossero vere, di fatto averbbe "giocato" col micio dopo aver crivellato di coltellate la moglie e aver cercato di seppellirla in modo maldestro in un terreno vicino al luogo dove lavorava e dove c'era la sua azienda. Da questa deposzione viene fuori il ritratto di un uomo a quanto pare privo di scrupoli. Senza poci considerare il fatto che per tre giorni ha dormito col figlio di dieci anni a cui aveva appena ammazzato la madre. E dopo l'omicidio, Carlomagno sarebbe anche andato a prenderlo a scuola. Altri dettagli probabilmente verranno fuori nei prossimi giorni. Ma di certo le indagini in questo momento sono concentrate su un sospetto più che legittimo: chi ha aiutato Carlomagno a fare tutto ciò? A seppellire la moglie in così poco tempo?

Claudio Carlomagno, "mamma dov'è?": le balle del killer al figlio

"Papà, ma mamma dove sta? Quando torna, me lo prometti che torna?”: questa la domanda che per giorni i...
tag
federica torzullo
claudio carlomagno

L'omicidio Federica Torzullo, clamoroso cambio di scenario: "Cosa ha mangiato prima di morire"

L'orrore di Anguillara Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno dai pm: cosa filtra

Il coltello Federica Torzullo, le ricerche dell'arma del delitto col metal detector

ti potrebbero interessare

Massimo Bossetti e lo sfogo su Marita Comi: "Perché mia moglie non viene più"

Massimo Bossetti e lo sfogo su Marita Comi: "Perché mia moglie non viene più"

Meteo-follie, Mario Giuliacci: "A che quota sta per nevicare"

Meteo-follie, Mario Giuliacci: "A che quota sta per nevicare"

Redazione
Federica Torzullo, clamoroso cambio di scenario: "Cosa ha mangiato prima di morire"

Federica Torzullo, clamoroso cambio di scenario: "Cosa ha mangiato prima di morire"

Garlasco, clamoroso in Procura: "Chi stanno interrogando"

Garlasco, clamoroso in Procura: "Chi stanno interrogando"

Redazione