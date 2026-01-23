Federica Torzullo, clamoroso cambio di scenario: "Cosa ha mangiato prima di morire"

L’autopsia preliminare sul corpo di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, mette in discussione l’orario indicato dal marito Claudio Carlomagno. L’uomo ha confessato di averla accoltellata intorno alle 6:30 del 9 gennaio, ma un elemento emerso dagli accertamenti dei medici legali, come riporta Repubblica, potrebbe spostare drasticamente l’ora della morte alla sera precedente (8 gennaio, dopo cena). I periti hanno rilevato nello stomaco e nell’intestino residui di cibo ancora in fase digestiva (chimizzazione).
Questo suggerisce che Federica avesse mangiato poco prima di morire. Se confermato dalle analisi approfondite (anche del RIS), significherebbe che l’omicidio è avvenuto dopo la cena dell’8 gennaio, non all’alba del giorno dopo come dichiarato da Carlomagno. Questo possibile slittamento temporale è cruciale: apre scenari su un eventuale complice o aiuto esterno nelle ore successive al delitto. Se la morte risale alla sera, cambierebbe la ricostruzione degli spostamenti mattutini del 9 gennaio, inclusi i 9 minuti di Pasquale Carlomagno (padre di Claudio) al citofono tra le 7:08 e le 7:17, e l’uscita del figlio con il corpo nel bagagliaio circa 18 minuti dopo.
Gli inquirenti dubitano che il padre non si sia accorto di nulla e indagano su un possibile ruolo attivo. Anche l’identità di una figura ripresa dalle telecamere in via Costantino alle 14:17 resta oscura. Il dato sul cibo sarà decisivo: colazione o cena? Solo l’esame completo dei medici legali potrà fissare con precisione l’ora del femminicidio, ma questo indizio sta già riscrivendo la cronologia del caso, evidenziando numerose zone d’ombra nella versione di Carlomagno.