Gaia Gelsi travolta da un treno in stazione. L'ipotesi da brividi: "Non è stato un suicidio"

domenica 25 gennaio 2026
Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo (FI), è deceduta all’ospedale Careggi di Firenze dopo due giorni di agonia, a seguito di un grave incidente ferroviario avvenuto martedì 20 gennaio intorno alle 21 alla stazione di Empoli.La giovane, molto attiva nel volontariato presso la Misericordia di Certaldo, è stata travolta da un Frecciargento diretto a Firenze, treno ad alta velocità che non effettua fermata a Empoli. L’impatto, a circa 150 km/h sul binario 1, le ha causato gravi traumi, in particolare alla testa: sbalzata violentemente a terra, è stata soccorsa immediatamente ma le lesioni si sono rivelate fatali nonostante il trasferimento dal San Giuseppe di Empoli al Careggi.

La Polizia Ferroviaria indaga per chiarire la dinamica: le telecamere di sorveglianza non mostrano segni di coinvolgimento di terzi né atti volontari (si esclude al momento suicidio o spinta). Alcuni testimoni hanno riferito di averle urlato di allontanarsi dal binario al passaggio del treno, senza che reagisse.

Gli inquirenti valutano distrazione, forse dovuta a cuffiette o mancata percezione del pericolo, nonostante annunci e segnali.L’incidente ha sconvolto la comunità di Certaldo, dove Gaia era conosciuta e apprezzata per la sua dedizione. La Misericordia ha espresso profondo cordoglio sui social: «La Misericordia di Certaldo si unisce al cordoglio della famiglia per la prematura e tragica scomparsa di Gaia, che con il suo impegno ha sempre testimoniato l'amore e la dedizione verso il prossimo, lasciando un segno profondo in tutti coloro che l'hanno incontrata».

