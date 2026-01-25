Il video virale di don Angelo Zanello: il prete anti-maranza si difende con l'ombrello

Don Angelo Zanello è un sacerdote della diocesi di Udine, parroco di Tolmezzo (in Carnia, Friuli-Venezia Giulia), dove svolge il suo ministero da anni. Nato e ordinato prete nella regione, ha ricoperto in passato ruoli in diverse parrocchie (tra cui Betania, Cazzaso, Verzegnis, Chiaicis, Illegio), arrivando poi a Tolmezzo come parroco principale.

Si definisce un "parroco di strada", sottolineando un approccio diretto e presente sul territorio, non solo confinato alla chiesa, ma attento ai problemi quotidiani della gente, specialmente dei giovani.La vicenda che lo ha reso virale risale a circa due anni fa. All'autostazione di Tolmezzo, don Angelo è stato accerchiato e minacciato da un gruppo di giovani (descritti nei media come "maranza"). Il parroco ha reagito senza farsi intimidire: ha redarguito uno di loro chiedendogli conto della sua educazione:, cosa imparasse a scuola e chi fossero i genitori, annunciando l'intenzione di andare a casa loro per parlare con la famiglia. Quando il gruppo ha intensificato l'atteggiamento minaccioso, don Angelo ha impugnato l'ombrello che aveva con sé (non per aggredire, ma per difendersi e marcare una distanza) e ha tenuto testa alla situazione con fermezza. Il video, girato probabilmente da uno dei presenti o da un passante, è diventato virale sui social in questi giorni come ha ricordato ilMessaggero Veneto.