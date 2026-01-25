Garlasco, indiscreto-Giletti: "Può nascondersi nel pc?"

Il delitto di Garlasco tra i temi che porta in studio Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose. Il conduttore di Rai 3 ricorda che nella nuova inchiesta diventano centrali i pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Da qui le domande: i legali del nuovo indagato Andrea Sempio chiederanno l'incidente probatorio su quei computer? Potrebbe nascondersi lì il movente del delitto?

E ancora, sempre nella puntata di lunedì 26 gennaio, il viaggio in Sicilia, a Palermo, per raccontare la storia di una cooperativa che opera nel sistema sanitario anche con enti importanti, e che è stata fondata da persone 'imparentate' con Cosa Nostra. In questo viaggio siciliano non poteva mancare Totò Cuffaro, attualmente agli arresti domiciliari, e secondo la procura di Palermo al vertice di un sistema corruttivo-clientelare che avrebbe condizionato la sanità, la Protezione Civile e altri settori della cosa pubblica siciliana.