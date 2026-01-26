Garlasco, i file hard: mossa di Andrea Sempio contro Stasi

La difesa di Andrea Sempio, coi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sta notificando alle parti un'istanza che depositerà alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per chiedere che disponga un incidente probatorio per effettuare analisi sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, nell'ambito dell'inchiesta, riaperta poco più di un anno fa, a carico dell'amico del fratello della vittima, di nuovo indagato per il delitto di Garlasco del 2007. Sull'istanza, poi, dovrà decidere la giudice. Prima i legali di Sempio devono informare le altre parti che depositeranno l'istanza alla giudice.

La difesa del 37enne fa presente che in queste ore sta lavorando per notificare alle parti, ossia alla Procura pavese e ai legali della famiglia Poggi e di Alberto Stasi, la comunicazione dell'istanza che poi depositerà alla gip, la quale dovrà decidere se accoglierla o meno. Nei giorni scorsi gli avvocati della famiglia Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, avevano dato conto di una propria consulenza informatica sul pc di Stasi "dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". Un esito inedito, secondo i legali, per loro legato al movente del delitto del 13 agosto 2007, che ha portato alla condanna definitiva dell'ex bocconiano. Gli stessi legali di parte civile avevano fatto presente che avrebbero chiesto alla Procura di proporre istanza al gip (non potendolo fare loro direttamente nel procedimento) di incidente probatorio per effettuare, con un perito terzo, le stesse analisi da 'cristallizzare' come prova.