Meteo-Giuliacci, maltempo con sorpresa: cosa può accadere nelle prossime ore

Nuovo e deciso peggioramento del tempo. Martedì 27 gennaio una perturbazione atlantica, che si sta avvicinando all'Italia, porterà il maltempo in molte regioni e in particolare al Nord. "Già dal pomeriggio infatti la pioggia tornerà a bagnare molte zone del Nordovest - spiegano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - ma è soprattutto in serata che la perturbazione farà sentire con decisione la sua presenza, con il maltempo si estenderà a molte altre regioni".

Con il passare delle ore pioverà quasi su tutto il Nord e, più giù, anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Non mancheranno poi le nevicate che imbiancheranno fino a bassa quota le zone alpine e l'Appennino Ligure, mentre sull'Appennino Tosco-Emiliano la neve scenderà fino a quote collinari. E... attenzione... non mancherà una sorpresa.