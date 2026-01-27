Meteo-Giuliacci, maltempo con sorpresa: cosa può accadere nelle prossime ore

Libero logo
martedì 27 gennaio 2026
Nuovo e deciso peggioramento del tempo. Martedì 27 gennaio una perturbazione atlantica, che si sta avvicinando all'Italia, porterà il maltempo in molte regioni e in particolare al Nord. "Già dal pomeriggio infatti la pioggia tornerà a bagnare molte zone del Nordovest - spiegano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - ma è soprattutto in serata che la perturbazione farà sentire con decisione la sua presenza, con il maltempo si estenderà a molte altre regioni".

Con il passare delle ore pioverà quasi su tutto il Nord e, più giù, anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Non mancheranno poi le nevicate che imbiancheranno fino a bassa quota le zone alpine e l'Appennino Ligure, mentre sull'Appennino Tosco-Emiliano la neve scenderà fino a quote collinari. E... attenzione... non mancherà una sorpresa. 

"Nel corso della notte - si legge ancora - la neve potrebbe spingersi, in alcuni momenti, anche sulle vicine pianure del Piemonte, mentre la pioggia raggiungerà anche Campania e Sicilia e a tratti cadrà pure intensa, specie sul versante tirrenico". Il maltempo caratterizzerà la giornata di mercoledì 28 gennaio, quando pioverà su gran parte d'Italia, con la neve che imbiancherà nuovamente i rilievi del Nord fino a quote piuttosto basse.

