Senigallia, morto l'uomo lasciato per 8 ore a terra in osepdale

È morto il 60enne, malato di tumore, che due settimane fa era stato lasciato in attesa per otto ore a terra in pronto soccorso. Si chiamava Franco Amoroso ed è deceduto ieri nella sua casa. A rendere nota la sua storia era stata la moglie, che aveva scattato la foto dell'uomo, lasciato sul pavimento dell'ospedale di Senigallia per la mancanza di letti e barelle. Il 60enne era malato di tumore al colon ed era nella fase terminale. Avrebbe dovuto iniziare una nuova terapia all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Ma il peggioramento della malattia non gli avrebbe lasciato scampo. Franco risiedeva da anni a Senigallia anche se era originario di Treviso.

Nello scatto, che ha fatto parecchio discutere, l'uomo appariva disteso a terra con gli occhi chiusi e in posizione fetale, rannicchiato. Sotto di lui a fargli da materasso solo una coperta. Accanto, un tubicino agganciato a una sacca di plastica per il drenaggio dei liquidi con l’urina dentro. Stando a quanto emerso, in quell'occasione Franco aveva trascorso undici ore al Pronto soccorso. Ore in cui o era seduto su una sedia di metallo oppure era sdraiato a terra. "Almeno dateci una barella", aveva chiesto la moglie, Cecilia. Ma a quanto pare non c’erano brande disponibili.