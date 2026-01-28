Messina, tre cacciatori morti in un boco: corpi crivellati da colpi di pistola, ipotesi choc

Terrificante scoperta nel Messinese: i corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati ritrovati nella zona di Montagnareale, un piccolissimo comune sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti. Le tre vittime sono tutte incensurate e non si esclude alcuna pista. Si potrebbe trattare di un duplice omicidio e di un suicidio. Ma gli inquirenti non escludono che a sparare possa essere stato un quarto uomo.

I cadaveri sono stati rinvenuti in un'area boschiva dopo una segnalazione al 112: si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti di casa all'alba di oggi per una battuta di caccia. Sul posto il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo.

Le tre vittime sono state già identificate ma non sono state rese note le generalità. La zona dove sono stati trovati i tre cadaveri è impervia in un bosco sopra la frazione Caristia dove i tre amici erano andati per una battuta di suini neri selvatici. Tra le vittime ci sarebbe un uomo di 82 anni di Patti mentre gli altri due uccisi sarebbero di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutti e tre erano armati di fucile.

Secondo le prime indiscrezioni, i tre non avrebbero rapporti con organizzazioni criminali. L'allarme sarebbe stato dato da un amico di uno dei tre che non avendo notizie sarebbe andato a cercarli scoprendo i cadaveri. La zona dove sono stati scoperti i corpi è off limits.