Sarah e Alisya, la zia che le ospitava: "Mi hanno messo in mezzo. Ma..."

"Mi hanno messo in mezzo, sono sola e mi hanno fregato": lo ha detto al Messaggero Maria Sofia Di Russo, la zia della madre di Sarah e Alisya, che avrebbe ospitato le due sorelle nella sua abitazione a Formia durante i giorni della scomparsa. Le ragazzine, di 12 e 16 anni, risultavano sparite da due settimane dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. "Io volevo solo aiutare, volevo che le bambine stessero bene e che tornassero con la mamma, così da chiudere questa storia - ha aggiunto la donna -. Il nonno e il compagno della mamma me le hanno portate alle 4 del mattino, ma già dal giorno prima mi avevano detto che sarebbero arrivate".

La zia della mamma di Sarah e Alisya ha raccontato che le ragazze avrebbero trascorso gran parte del tempo chiuse in una stanza: "Mangiavamo a mezzogiorno e loro stavano tutto il giorno in camera". Per giustificare il suo gesto, ha spiegato: "Io l’ho fatto per le bambine. A me quell’uomo non piaceva, non volevo che stessero con il padre. Non mi hanno dato soldi, io pensavo fosse la cosa giusta. Ognuno ha fatto la sua vita, io volevo solo aiutarle. L’ho fatto perché sono parenti di mio marito: se fosse stato vivo lo avrebbe fatto anche lui. Io quelle bambine non le avevo mai viste prima. Andava bene anche stare ai domiciliari, io avrei rischiato per loro. Speravo solo che non ci fossero conseguenze. Sono spaventata, ma io volevo solo proteggerle".