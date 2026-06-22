Nicolò Zaniolo, scatta l'asta tra Juve e Lazio: ecco quanto vale

Nicolò Zaniolo è rinato a Udine e mezza Serie Alo corteggia. Gamba di nuovo brillante, grande intensità e buoni numeri: la carriera dell’ex promessa della Roma è finalmente ripartita. A favorire un trasferimento in estate, poi, c’è la delusione filtrata dall’entourage del trequartista per il mancato adeguamento dell’ingaggio in bianconero. L’Udinese, infatti, ha da poco esercitato il riscatto dal Galatasaray, per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Secondo gli agenti di Zaniolo, però, la società friulana non ha mantenuto una promessa legata all’aumento dell’ingaggio, attualmente da 1,5 milioni netti a stagione. In Turchia l’italiano guadagnava 3 milioni l’anno e ora ne vorrebbe almeno 2. Un ingaggio alto per il club della famiglia Pozzo, considerando che nessun altro giocatore supera il milione di euro netto a stagione.

L’Udinese, allora, cercherà un accordo in questi giorni, ma non si opporrebbe a una cessione in caso di fumata nera: il prezzo sarebbe di 20 milioni di euro. Una cifra accessibile, soprattutto per un giocatore, si diceva, rinato in Friuli e autore di un’ottima stagione, condita da 5 gol e 6 assist in 32 partite di campionato. Tra i club più interessati c’è sicuramente la Juventus, a maggior ragione dopo l’arrivo dal Sassuolo di Giovanni Carnevali, intenzionato a ricreare uno zoccolo duro di italiani. L’operazione, tra l’altro, avrebbe un costo inferiore rispetto a tante alternative sondate in queste settimane, su tutte la pista che porta a Brahim Diaz, ex Milan oggi al Real Madrid. Con i Pozzo, poi, la Juventus potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica, magari il 20enne trequartista Vasilije Adzic, il quale sperava di trovare maggiore minutaggio nell’ultima stagione in bianconero (solamente 10 presenze in campionato, con un gol) e gode di stima da parte della dirigenza friulana.