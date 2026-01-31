Askatasuna, troupe Rai aggredita e minacciata: "Non accettiamo intimidazioni"

La Rai "condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti alla troupe del programma Far West, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna". Lo si legge in una nota di viale Mazzini, che ricostruisce l'accaduto: i giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l'attrezzatura di lavoro.

"Un'azione violenta e organizzata - si sottolinea - messa in atto con l'unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo. L'aggressione assume un significato ancora piu' grave alla luce del fatto che Far West ha realizzato un'inchiesta su Askatasuna che ha contribuito a far emergere criticità e responsabilità poi al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale. Colpire i giornalisti Rai in questo contesto significa tentare di intimidire il servizio pubblico e di punire chi fa informazione. La Rai esprime piena solidarietà ai colleghi aggrediti e ribadisce che non accetterà intimidazioni né zone franche imposte con la violenza. Attaccare i giornalisti significa attaccare il diritto dei cittadini a essere informati", conclude la nota.

"Delinquenti quelli di Askatasuna: peggio di loro c'è solo chi li difende, coccola, giustifica o protegge. Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine, avanti tutta con arresti, sgomberi e nuovo pacchetto sicurezza", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a seguito degli scontri.