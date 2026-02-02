Askatasuna, la procuratrice Musti: "Intervenire prima che si rischi la perdita di vite umane"

Dopo le violenze viste al corteo contro lo sgombero di Askatasuna, la procuratrice generale di Torino Lucia Musti si augura "che i gravissimi ultimi episodi verificatisi producano l’effetto di attirare su Torino l’attenzione delle istituzioni tutte: è necessario evitare che in futuro si ripetano analoghi fatti e ancor più che possa verificarsi la perdita di vite umane". E quanto accaduto al poliziotto di 29 anni pestato con violenza dai black bloc è un campanello d'allarme con "un’impressionante escalation di comportamenti violenti".

Parole dure, che la toga aveva già pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, soffermandosi "sull’agire sistematico e organizzato" delle frange oltranziste nelle quali "si ritrovano sempre le stesse persone". E 'la Torino bene' non è da meno. Secondo il pg, una "benevola tolleranza", offrendo "una lettura compiacente di condotte che sono gravi reati". La magistrata parla di personaggi dell’"upper class" che finiscono con il popolare una "zona grigia" con "matrice colta e borghese". Proprio loro, "con il loro scrivere, il loro condurre alla normalizzazione" e "il loro agire in appoggio" abdicherebbero dallo "svolgere un’illuminata azione di deterrenza, di educazione al vivere sociale e di rispetto delle regole democratiche".