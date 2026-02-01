Torino, la procuratrice generale Lucia Musti: "Un'area grigia borghese sta con i violenti"

Nel giorno delle terrificanti violenze al corteo pro-Askatasuna che ha messo a ferro e fuoco Torino, nel giorno del brutale pestaggio dell'agente 29enne Alesandro Calista, piove un intervento destinato a pesare come un macigno nel dibattito pubblico. La procuratrice generale del Piemonte Lucia Musti sceglie l’inaugurazione dell’anno giudiziario per lanciare un siluro contro quella borghesia colta, progressista che, a suo giudizio, finisce per coprire e legittimare i violenti. Un attacco frontale al fronte radical-chic che coccola i violenti. Il tutto mentre la città paga l'altissimo prezzo degli scontri e della furia distruttrice degli antagonisti.

Musti parla senza giri di parole di un’"area grigia colta e borghese" che tollera piazze "utilizzate come strumento di lotta". Un atteggiamento che, secondo la toga, non è semplice inerzia ma una responsabilità attiva. A questa parte della società, afferma, spetterebbe "svolgere una illuminata azione di deterrenza e di rispetto delle regole democratiche". Invece accade l’opposto.