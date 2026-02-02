Cosenza, straniero minaccia i passanti con un coltello e poi ferisce un poliziotto

La lista delle aggressioni ai danni di agenti di Polizia si allunga. E dopo Padova, ecco che succede anche a Cosenza. Qui è stato arrestato, nella flagranza del reato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, un cittadino straniero domiciliato nella frazione di Schiavonea dell'area urbana di Corigliano Rossano. Un provvedimento arrivato a seguito di richiesta di intervento giunta al 112, a opera di un cittadino che aveva notato un soggetto armato di coltello che minacciava i passanti, una volante della Polizia di Stato è arrivata sul luogo segnalato e, dopo aver appreso le prime informazioni, ha notato, a poca distanza dal luogo segnalato, un giovane corrispondente alle descrizioni che, alterato e in evidente stato confusionale, si muoveva nervosamente con le mani in tasca. I poliziotti a quel punto si sono avvicinati all'uomo allo scopo di identificarlo e procedere al controllo, invitandolo a togliere le mani dalle tasche mettendole bene in vista.

Da qui la scoperta: il cittadino straniero stava cercando di occultare un coltello. Ecco allora che ha cominciato a inveire contro gli agenti con ripetute minacce. Dopo averlo invitato a mantenere la calma e la distanza, gli operanti, in sicurezza, hanno cercato di disarmarlo al fine di renderlo inoffensivo. Nonostante tali inviti, l'uomo si è divincolato cercando di lanciare contro gli agenti dei vasi di fiori in strada per poi tentare la fuga.