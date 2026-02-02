Cosenza, straniero minaccia i passanti con un coltello e poi ferisce un poliziotto

La lista delle aggressioni ai danni di agenti di Polizia si allunga. E dopo Padova, ecco che succede anche a Cosenza. Qui è stato arrestato, nella flagranza del reato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, un cittadino straniero domiciliato nella frazione di Schiavonea dell'area urbana di Corigliano Rossano. Un provvedimento arrivato a seguito di richiesta di intervento giunta al 112, a opera di un cittadino che aveva notato un soggetto armato di coltello che minacciava i passanti, una volante della Polizia di Stato è arrivata sul luogo segnalato e, dopo aver appreso le prime informazioni, ha notato, a poca distanza dal luogo segnalato, un giovane corrispondente alle descrizioni che, alterato e in evidente stato confusionale, si muoveva nervosamente con le mani in tasca. I poliziotti a quel punto si sono avvicinati all'uomo allo scopo di identificarlo e procedere al controllo, invitandolo a togliere le mani dalle tasche mettendole bene in vista.
Da qui la scoperta: il cittadino straniero stava cercando di occultare un coltello. Ecco allora che ha cominciato a inveire contro gli agenti con ripetute minacce. Dopo averlo invitato a mantenere la calma e la distanza, gli operanti, in sicurezza, hanno cercato di disarmarlo al fine di renderlo inoffensivo. Nonostante tali inviti, l'uomo si è divincolato cercando di lanciare contro gli agenti dei vasi di fiori in strada per poi tentare la fuga.
Askatasuna, Piantedosi rivela: "Basta ipocrisie, ecco chi ha aiutato i violenti"Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a LaStampa dopo gli scontri di Torin...
Gli agenti dopo pochi metri hanno bloccato l'uomo, il quale con una mossa fulminea, ha colpito con il coltello di striscio al braccio destro uno dei poliziotti. Nel frattempo, l'intervento del secondo poliziotto ha permesso di assicurare la persona, anche mediante l'utilizzo dello spray capsicum in dotazione. L'uomo è stato quindi arrestato. Il Gip convalidando l'arresto ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.