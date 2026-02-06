Se Askatasuna si addestra alla guerriglia urbana

Alcune riflessioni su quello che è avvenuto a Torino con la manifestazione indetta da Askatasuna, gli incidenti conseguenti, e le decisioni finali dei gip rispetto ai tre arrestati. Prima osservazione: i 20 mila (non 50 mila!) partecipanti alla manifestazione non possono far finta di essere degli “svizzeri”: partecipando ad una manifestazione indetta da Askatasuna che aveva per parte sua già proclamato di voler bloccare la città, essi sapevano benissimo che a un certo punto ci sarebbero stati degli incidenti assai seri. Askatasuna non è un circolo culturale specializzato in riflessioni sui libri di Norberto Bobbio, è un centro sociale organizzato per la guerriglia non urbana, ma territoriale, tutto il territorio riguardante la costruzione della ferrovia che va sotto il nome di Tav. Nei confronti di quell’area, Askatasuna si è qualificata con attacchi durissimi e violentissimi nei confronti delle forze dell’ordine. Di consegua a quello che è avvenuto a Torino era stato già programmato e proclamato e non c’era servizio d’ordine che tenesse perché era Askatasuna il “servizio d’ordine” del tutto anomalo e atipico che gestiva il corteo.

Seconda osservazione con immagini televisive di una eloquenza straordinaria per la brutalità e la violenza che essi hanno messo in evidenza, il comportamento della decina di manifestanti che stava massacrando la gente salvato all’ultimo momento da un provvidenziale intervento di un suo compagno, è stato di una evidenza straordinaria. I magistrati non hanno dovuto tener conto della testimonianza sempre incerta di un pentito, o di due o tre testimoni, ma hanno potuto realizzare immagini televisive di una straordinaria eloquenza. Di conseguenza, i provvedimenti presi dal Gip contraddetti anche dalla stessa analisi fatta sia dalla Procura, sia dai pm, sia dal medesimo magistrato, sono di una straordinaria faziosità politica: pur di non dare soddisfazione al governo che sostiene il referendum sgradito ad una parte della magistratura, si è sostanzialmente coperta la violenza ultra provata di alcuni guerriglieri con la sostanziale assoluzione dei tre chiamati in causa. Questo deliberato del Gip apre una enorme questione perché mette in evidenza che in primo luogo c’è una asimmetria nei confronti della forze dell’ordine che non sono protette e coperte dai magistrati in contraddizione con quello che essi sono soliti fare con altri cittadini. È evidente che dal governo e dai versi della polizia e dei carabinieri è stata data la direttiva alle forze dell’ordine non solo di non usare mai in nessun caso la pistola d’ordinanza, stando solo attenti a non farsela rubare, ma anche scegliendo la via di un atteggiamento quasi sempre difensivo attraverso gli scusi e con un uso assai ridotto dei manganelli, semmai ricorrendo agli idranti e ai lacrimogeni. La conseguenza di questa linea è stata che finora il morto è stato evitato, ma in ogni manifestazione abbiamo avuto un numero incredibile di feriti fra le forze dell’ordine.