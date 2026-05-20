Pd, Picierno contro Schlein: "Non resta che prenderne atto"

Pina Picierno torna all'attacco. La vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Pd si scaglia ancora una volta contro Elly Schlein . Alla leadership dem, Picierno rimprovera l'assenza di un pluralismo di idee all'interno del partito. Sembra infatti che al Nazareno, ormai, l'unica linea accettata sia quella di Schlein. Altre correnti esistono eccome - come dimostrano Picierno stessa, ma anche due pesi massimi del partito come Romano Prodi e Walter Veltroni , i quali hanno sollevato dubbi sulla linea adottata dalla segretaria - ma non vengono ascoltate.

Ed è proprio questa assenza di dialogo che ha fatto scatenare l'ira di Picierno. "Chiedo, davvero con sincera curiosità: ma 'se la linea è una” dove sarebbe lo spazio politico per posizioni diverse?', si chiede l'eurodeputata su X. "Mi pare un modo - continua - un pochino curioso di intendere la pluralità, a meno che la segretaria non attribuisca a questa parola il significato di generica tolleranza, insomma una forma più o meno vaga di sopportazione acustica. Come a dire: 'parlate voi se vi diverte, tanto poi la linea è un’altra'".

E ancora: "Peccato però questa sarebbe l’antitesi di un partito democratico, per di più nato dall’incontro di culture politiche diverse. Se fosse così non resterebbe che prendere atto del cambiamento decisamente strutturale del partito che abbiamo fondato".