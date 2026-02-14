Garlasco, le chat di Msn di Chiara Poggi: ecco chi manca tra i suoi contatti

Le indagini sul caso del delitto di Garlasco si stanno concentrando sul computer di Chiara Poggi, la 26enne che è stata uccisa ad agosto 2007. Il suo dispositivo elettronico è nelle mani della procura di Pavia per la perizia informatica. I risultati saranno depositati entro il prossimo 19 febbraio e alla difesa di Andrea Sempio - il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara - è stato negato l'incidente probatorio di tipo informatico. Anche sul dispositivo di Alberto Stasi, al momento l'unico condannato.

La difesa di Sempio, però, potrà comunque apprendere le informazioni emerse dagli approfondimenti. Nell'ultima puntata di Quarto Grado sono state elencate ai telespettatori tutte le difficoltà inerenti all'analisi del computer di Chiara Poggi. Il motivo? Quel pc era utilizzato da tutta la sua famiglia. Perciò potrebbe essere complicato comprendere chi abbia compiuto le diverse operazioni informatiche.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46319204]]

C'è un dettaglio che non è sfuggito agli inquirenti. Nelle chat di Msn - l'antenato di WhatsApp, Facebook etc - non risulterebbero contatti tra Chiara Poggi e l'amico del fratello Andrea Sempio. La 26enne, infatti, messaggiava solo con poche persone tra cui il suo fidanzato Albero Stasi. Poi c'è la famigerata cartella "Albert.zip", contenente ben tre video intimi proprio con Alberto Stasi.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46325384]]