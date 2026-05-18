Garlasco, il gesto in tv che fa sbroccare Garofano: "Irrispettoso"

Nell’ultima puntata di ieri sera della trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infante, è accaduto un episodio singolare durante il confronto tra l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi) e il generale in congedo Luciano Garofano (consulente di Andrea Sempio).Secondo quanto riportato dallo stesso Garofano sui suoi social oggi pomeriggio, mentre cercava di instaurare un confronto su punti che divergevano dalle tesi di De Rensis, l’avvocato avrebbe finto di dormire in piena diretta televisiva.

Garofano ha commentato l’accaduto riconoscendo l’impegno e la professionalità di De Rensis, che da anni lavora per dimostrare l’innocenza del suo assistito e richiama sempre al rispetto. Tuttavia ha definito l’atteggiamento "non in linea con il suo stile" e "irriverente", non solo verso l’interlocutore ma soprattutto verso la delicatezza e l’importanza dei temi trattati.

Queste le parole di Garofano: "Trovo tutto ciò irrispettoso. Non solo verso l’interlocutore, ma verso la delicatezza e l’importanza dei temi che stiamo trattando". Un altro capitolo dunque della saga tv di Garlasco che si arricchisce di un nuovo duello rusticano tra lo stesso Garofano e l'avvocato De Rensis, A quanto pare con l'avvicinarsi di un possibile rinvio a giudizio di Sempio, i toni si accendono sempre di più...