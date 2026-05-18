Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Garlasco, il gesto in tv che fa sbroccare Garofano: "Irrispettoso"

lunedì 18 maggio 2026
Garlasco, il gesto in tv che fa sbroccare Garofano: "Irrispettoso"

1' di lettura

Nell’ultima puntata di ieri sera della trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infante, è accaduto un episodio singolare durante il confronto tra l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi) e il generale in congedo Luciano Garofano (consulente di Andrea Sempio).Secondo quanto riportato dallo stesso Garofano sui suoi social oggi pomeriggio, mentre cercava di instaurare un confronto su punti che divergevano dalle tesi di De Rensis, l’avvocato avrebbe finto di dormire in piena diretta televisiva.

Garofano ha commentato l’accaduto riconoscendo l’impegno e la professionalità di De Rensis, che da anni lavora per dimostrare l’innocenza del suo assistito e richiama sempre al rispetto. Tuttavia ha definito l’atteggiamento "non in linea con il suo stile" e "irriverente", non solo verso l’interlocutore ma soprattutto verso la delicatezza e l’importanza dei temi trattati.

Queste le parole di Garofano: "Trovo tutto ciò irrispettoso. Non solo verso l’interlocutore, ma verso la delicatezza e l’importanza dei temi che stiamo trattando". Un altro capitolo dunque della saga tv di Garlasco che si arricchisce di un nuovo duello rusticano tra lo stesso Garofano e l'avvocato De Rensis, A quanto pare con l'avvicinarsi di un possibile rinvio a giudizio di Sempio, i toni si accendono sempre di più...

tag
garlasco
antonio de rensis
luciano garofano

Il delitto di Garlasco Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi dopo l'omicidio: "Cercano quello che non c'è"

Il delitto Chiara Poggi Garlasco, il vigile sulla mamma di Sempio: "Mai vista lì"

Prove tecniche sul Dna Andrea Sempio, chi lo ha incastrato sul Dna: "Contattato in modo anonimo"

ti potrebbero interessare

Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi dopo l'omicidio: "Cercano quello che non c'è"

Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi dopo l'omicidio: "Cercano quello che non c'è"

Dopo Modena siete allarmati per un rischio terrorismo?

Dopo Modena siete allarmati per un rischio terrorismo?

Adriano d'Orso mangia un gelato e muore: tragedia a Casoria

Adriano d'Orso mangia un gelato e muore: tragedia a Casoria

Salim El Koudri, ancora odio e insulti: "Gliela faccio pagare agli italiani"

Salim El Koudri, ancora odio e insulti: "Gliela faccio pagare agli italiani"

Roberto Tortora