Andrea Sempio, chi lo ha incastrato sul Dna: "Contattato in modo anonimo"

Andrea Sempio continua a dirsi innocente. Eppure, stando a chi ha lavorato alle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, ci sarebbero diversi elementi che farebbero pensare al contrario. "Con quel Dna abbiamo fatto riaprire l'indagine ma sapevo che con quel Dna non si sarebbe messo in galera nessuno perché è parziale e ha tutti i limiti che la genetista Denise Albani ha poi sottolineato nella sua perizia. Ora con la discovery e la conoscenza di tutte le carte vediamo un quadro investigativo molto ampio e anche inquietante in cui le prove tecniche hanno un ruolo rafforzativo". A parlare è il genetista Ugo Ricci.

Come riportato dall'Agi c'è anche lui all'origine dell'inchiesta sul delitto di Garlasco assieme all'esperto tedesco Lutz Roewer col quale ha firmato la consulenza della difesa di Alberto Stasi che ha individuato il dna compatibile col ramo paterno di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi.