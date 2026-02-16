Bergamo, romeno cerca di rapire bimba di 1 anno e le spacca il femore: il video dell'orrore

L’incubo di ogni genitore dura una manciata di secondi, ma resta addosso per sempre. A Bergamo si è materializzato alle 13 di un sabato qualunque, all’uscita del supermercato Esselunga di via Corridoni. Una scena ordinaria – il carrello pieno, la fretta del pranzo, una bambina di un anno e mezzo per mano alla mamma – si è trasformata in un tentato rapimento in pieno giorno. Un gesto fulmineo, violento, che ha scosso la città. Le telecamere riprendono tutto. Mentre la famiglia si avvicina alle porte automatiche, uno sconosciuto incrocia madre e figlia. È un cittadino romeno di 47 anni, senza fissa dimora, incensurato. Non li conosce, non risulta li abbia mai seguiti. All’improvviso afferra la piccola per le gambe e tenta di strapparla alla madre, trascinandola verso l’interno del punto vendita. Una manciata di secondi concitati, in cui la donna non molla la presa e viene trascinata a terra pur di non lasciare la figlia. Il padre abbandona il carrello e interviene d’istinto.

Colpisce l’uomo per farlo desistere. Intorno scattano clienti e addetti alla vigilanza: una guardia giurata e alcuni passanti riescono a bloccare l’aggressore fino all’arrivo della volante. «Ho sentito le urla strazianti della madre», racconterà un cliente. Una dottoressa presente per fare la spesa presta i primi soccorsi, mentre qualcuno allerta il 112. La bambina viene portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII: i medici riscontrano la frattura del femore, provocata dalla violenza esercitata nel tentativo di sottrazione. Ora è a casa, la gamba ingessata, le condizioni buone nonostante lo choc. Resta l’eco di quei secondi interminabili, il ricordo di un braccio che tira e di una madre che resiste.