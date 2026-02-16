Garlasco, Salvo Sottile scatenato contro Bugalalla: "Non azzecchi un congiuntivo!"

Salvo Sottile si scaglia contro Francesca Bugamelli, in arte "Bugalalla". Il tema? Il caso del delitto di Garlasco, ma non solo. Il conduttore di Far West ha contestato la scarsa conoscenza della lingua italiana della youtuber. In particolare, il congiuntivo. “… innanzitutto dobbiamo conoscerla questa ragazza, così come suggerisce poi una branchia importantissima della criminologia”, aveva detto la creator. E ancora: "… sei d’accordo con me nel ritenere che una regia che ha coinvolto così tante persone che hanno organizzato così bene l’incastraggio di Alberto Stasi…”.

"Ignoranti come capre, ma unici detentori della verità e maestri di giornalismo. La branchia e l’incastraggio", il commento di Sottile su X. Ancor più duro su Facebook: "Dalle truffe di EmmeTeam e i nudi a pagamento su OnlyFans a esperta di cronaca nera. Solo che nelle foto non parlava, ora parla e quando lo fa (solo se munita di fogliettino) dà lezioni di giornalismo agli altri e non azzecca un congiuntivo nemmeno per sbaglio". Post poi censurato, forse per via di parole hot. In difesa di Bugalalla è intervenuta la direttrice di Giallo Albina Perri, che ha ricondiviso il post cancellato su Facebook. "Senza parole", ha commentato.