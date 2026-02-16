Garlasco, tam-tam: scoop di Massimo Giletti sulla porta a soffietto

Questa sera, lunedì 16 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti, che promette ulteriori rivelazioni esplosive sul caso di Garlasco. Al centro della puntata, uno degli snodi tecnici più discussi dell’intera vicenda giudiziaria.

L’attenzione si concentra sulla porta a soffietto dell’abitazione della famiglia Poggi, accesso obbligato verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. Su quella superficie non furono rilevate impronte attribuibili ad Alberto Stasi. Un’assenza che continua a dividere esperti e osservatori: possibile spiegazione tecnica o elemento da riesaminare? È su questo dettaglio che si riapre il confronto, con l’obiettivo di verificare se la ricostruzione della dinamica presenti ancora zone d’ombra.

In studio il dibattito si annuncia pepato, con voci provenienti dal mondo dell’informazione, della scienza forense e della magistratura, chiamate a misurarsi sugli aspetti probatori e procedurali che hanno segnato le diverse fasi del processo. Un’analisi che intreccia genetica, rilievi tecnici e valutazioni giuridiche, nel tentativo di fare chiarezza su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.