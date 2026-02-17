Scandiano, 75enne urta una gallina e muore: come ha perso la vita

Dramma a Rondinara di Scandiano, nel Reggiano, dove un 75enne è morto dopo aver urtato una gallina. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto dalla bicicletta dopo aver avuto un incidente con l'animale che vagava in strada. È successo poco prima delle 9 in via Faggiano, in una strada di campagna sotto alla provinciale. Il cicloamatore, dopo aver centrato l'animale, ha perso il controllo ed è finito a terra. L'impatto è stato molto violento.

Subito è stato dato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza e un'automedica, facendo decollare anche l'elisoccorso da Parma. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano e non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del corpo unico Tresinaro Secchia per i rilievi.