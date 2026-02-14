Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta: ecco chi era

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, un uomo di 46 anni, di origine albanese e già noto alle forze dell’ordine, è morto mentre tentava di fuggire dopo un furto in una villa a Gorello, frazione del comune di Arezzo, lungo la strada regionale 71 verso la Valdichiana. I carabinieri lo hanno identificato come Cristea Arben, residente nel Lazio, grazie ai documenti trovati sul corpo.Secondo la ricostruzione, Cristea Arben e due complici avevano preso di mira la villa mentre i proprietari erano fuori a cena. Il raid era iniziato già nella mattinata con furti in altre abitazioni della zona.

Durante la fuga, il 46enne ha saltato un terrazzamento e con una gamba è rimasto infilzato su un paletto di ferro di una barriera anti-cinghiali posta lungo un piccolo rio. Si è trascinato per circa cinquanta metri prima di crollare in un orto, dove è stato ritrovato senza vita poco dopo le 2 del 14 febbraio.