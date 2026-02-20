Bimbo col cuore bruciato, "iniziate le cure per il dolore": come lo accompagnano alla morte

Non c'è più nulla da fare per il bambino al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. "Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l’ospedale Monaldi ha accettato. Venerdì 20 febbraio ci sarà il primo accesso per l’inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato", ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, a Diritto e Rovescio in onda su Rete 4.

Con lui c’era la signora Patrizia, la madre del bimbo di due anni che ha ribadito di non voler lasciare il figlio solo finché respira. Il legale ha inoltre precisato all’Ansa che "nella documentazione che mi hanno mandato dall’ospedale ho notato che il primo parere del gruppo multidisciplinare è stato fatto il 6 febbraio, 45 giorni dopo il trapianto del cuore che non ha funzionato".