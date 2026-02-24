Domenico, paura al Monaldi: "Bast***, vi veniamo a prendere"

C'è tanta indignazione dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. E mentre l'inchiesta giudiziaria avanza, l'ospedale Monaldi di Napoli è diventato il bersaglio di un'ondata di odio. Stando al Corriere della Sera, il clima è invivibile. Le pagine social del nosocomio sono state sommerse da insulti: "Bas***di, spero vi facciano del male", si legge. E ancora: "Li dobbiamo andare a prendere uno per uno".

Minacce che hanno costretto la direzione a disattivare i commenti su Facebook e Instagram e ad allertare i vigilantes per proteggere i medici da possibili aggressioni. Il caso del bimbo di poco più di due anni ha fatto crollare la fiducia nei confronti dell'ospedale che ora fa i conti con decine di disdette, non solo in cardiochirurgia. Sempre secondo il Corsera un paziente dell'oculistica ha annullato un intervento di cataratta spiegando di non fidarsi più della struttura.