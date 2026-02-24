Pesaro, orrore al ristorante: gruppo di 13enni molestate dal tavolo di adulti

Momenti di tensione si sono verificati domenica sera in un ristorante a della zona Cinque Torri a Pesaro, dove un gruppo di ragazze tra i 13 e i 14 anni è stato oggetto di commenti molesti da parte di alcuni adulti presenti nel locale. Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini avrebbero rivolto frasi a sfondo sessuale nei confronti delle giovani del gruppo.

La situazione è degenerata quando uno degli adulti ha fatto un apprezzamento esplicito a una delle ragazzine mentre si stava preparando a lasciare il locale, la giovane ha prontamente reagito verbalmente affrontando verbalmente il molestatore davanti a tutti i presenti. Fortunatamente un testimone ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, ma gli adulti coinvolti si erano già allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I militari hanno raccolto le testimonianze e stanno conducendo accertamenti per identificare i responsabili. Il nome del ristorante non è stato reso pubblico dalle autorità. Le indagini proseguono, con le forze dell’ordine che stanno verificando ogni dettaglio per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti, nel frattempo le parti offese sono state invitate a recarsi in caserma per sporgere formale denuncia, con la querela si potrà arrivare a una ipotesi di reato e un eventuale processo.